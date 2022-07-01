Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) mezunlarının kariyer gelişimlerini takip edebilmek, mezun öğrenciler ile iletişimi daha fazla kurabilmek ve mezun öğrenciler ile eğitimine devam eden öğrencilerin buluştuğu kariyer buluşmaları faaliyetleri, mezun buluşmaları ve söyleşileri etkinliklerini yapabilmek amacıyla “CÜ Mezun” uygulaması hayata geçirildi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız; uygulama hakkında yaptığı açıklamada, “CÜ Mezun uygulaması, üniversitede düzenlenen kariyer buluşmaları, mezun buluşmaları ve söyleşi etkinlikleri için mezunlarla haberleşmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Öğrencilerimizin de mezunların kariyer gelişimlerini takip etmeleri uygulama sayesinde daha kolay hale gelecek. Mezunlarımız, Mezun Bilgi Sistemine (MBS) https://mezun.cumhuriyet.edu.tr adresinden kayıt olabilirler” dedi.