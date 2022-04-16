Covid’ten yatan hasta sayısı 10’un altına düştü

Covid-19’un etkileri hızla azalırken Sivas’ta Covid-19 şikayeti ile hastane servislerinde ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı 10’un altına düştü.

Covid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kaldırılması ile birlikte vaka sayısında da paralel oranda ciddi bir azalma gözlendi. Sivas’ta 8 Nisan itibariyle Covid-19 şikayeti ile servislerde ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı 10’un altına düştü.