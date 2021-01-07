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Covid-19’u dinlemeyen müşterilere ve işletme sahibine ceza yağdı
Sivas’ta Covid-19 nedeni ile uygulanan kısıtlama kurallarını ihlal ederek çay ocağında toplu olarak oturan 28 müşteri ve işletme sahibine ceza yağdı.
SİVAS 07.01.2021, 09:52
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Sivas’ta Covid-19 nedeni ile uygulanan kısıtlama kurallarını ihlal ederek çay ocağında toplu olarak oturan 28 müşteri ve işletme sahibine ceza yağdı.Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlâk Büro Amirliği ekiplerinin Umuma açık yerlerin denetimleri kapsamında Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve işyerinde müşteri olduğu yönünde bilgilerin alınması üzerine yapmış olduğu çalışmada; bir çay ocağı denetlendi. İşletmelerde bulunan 28 müşteriye, Kabahatler Kanunun 32. maddesine istinaden toplamda 22 bin 736 TL, işletme sahibine ise UHK 282. maddesine istinaden 3.150 TL para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlendi.
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