Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli Yıldırım çifti 4 gün arayla vefat etti.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Altınyayla ilçesi Kale Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Mehmet Yıldırım ve 60 yıllık eşi Döndü Yıldırım Covid-19’a yakalandı. Durumu ağırlaşan Mehmet Yıldırım 4 gün önce hayatını kaybetti. Eşi Döndü Yıldırım’da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yıldırım çiftinin 4 gün arayla gerçekleşen vefatları yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.