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Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi

SİVAS’TA COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE İL SALGIN DENETİM EKİPLERİNDE GÖREV ALARAK VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMADA VE SALGINLA MÜCADELEDE ETKİN GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİNE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ.

SİVAS 06.10.2020, 15:15
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Covid-19 sürecinde görev alan din görevlilerine başarı belgesi

Sivas’ta Covid-19 salgını sürecinde İl Salgın Denetim ekiplerinde görev alarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada ve salgınla mücadelede etkin görev yapan din görevlilerine başarı belgesi verildi.

Sivas’ta 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, İl Salgın Denetim ekipleri bünyesinde mahalle sorumlusu olarak görev yapan din görevlileri onuruna program düzenlendi.

Programa katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, Covid-19 pandemisi süresince Sivas merkezde 62 mahallede aktif olarak görev yapan ve salgına yakalanan vatandaşları, kimi zaman evlerinde ziyaret ederek kimi zaman da telefonla arayarak manevi destek vermeye ve vatandaşların kontrolünü sağlamaya çalışan din görevlileriyle bir araya geldi.

Vali Ayhan, programda yaptığı konuşmada, tüm din görevlilerin Camiler ve Din Görevliler Haftası’nı kutlayarak sözlerine başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının örgütlenme yapısının güçlü olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Toplumu inşa ve ihya etmede, doğru olana yönlendirmede çok önemli göreviniz var. Öğretmenler kadar, din görevlilerini de çok önemsiyorum. Sivas’ta göreve geldiğimiz günden beri elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar irademiz ölçüsünde buraları önemsetmek, sadece yaşlılarımızın uğradığı yer değil, çocuklarımız için de sempatik hale getirmek için çalışıyoruz. Hedef koyduk, projeler geliştirdik. Sivas’ta bu konuda iyi bir ahenk ve uyum var. “Camide Ol’mak” benim için önemli bir proje" dedi.

İmamların mahallelerine hakim olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Vatandaşlara daha yakın mesafedesiniz. Salgına yakalanan vatandaşlarımıza manevi anlamda hem bir terapi hem de somut ihtiyaçlarını karşılamak için sizlerin desteğine ihtiyacımız vardı. İmamlarımız da bu sürecin içine girdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Olumlu sonuçlar aldık" diye konuştu.

Programın sonunda, Vefa Sosyal Destek Gruplarında ve İl Salgın Denetim Ekiplerinde görev alarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada ve salgınla mücadelede etkin görev yapan din görevlilerini, Vali Salih Ayhan ve Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak başarı belgesi vererek taltif etti.

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