Çocukların vazgeçilmezi, teknolojiye direniyor

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen ‘Yenihan Bebekleri’ teknolojiye direnerek yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde el emeği, göz nuru ile yapılan Yenihan Bebekleri, geleneksel kültürü yansıtıyor. Patenti Yıldızeli İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü adına alınan bebeklerdeki kıyafetler de yöreye ait izler taşıyor. Farklı giysiler ile zengin bir görüntü sunan bebekler, halen Yıldızeli Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan kurslarda yapılıyor. Özellikle il dışından gelen vatandaşların dikkatini çeken bebeklerin folklorik kıyafetlerin yanı sıra birbirinden farklı figürlerle süslenmiş olması da dikkat çekiyor. Çeşitli fuarlarda da satışı yapılan bebekler, dijital teknolojiye rağmen yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

“7 çeşit bebek yapıyoruz”

Yenihan bebeklerinin yapım aşaması hakkında bilgi veren Yıldızeli Halk Eğitimi Merkezi Kurs Öğretmeni Tuğba Kartal, ahşap modellerin üzerine yöresel kıyafetlerin giydirildiğini vurgulayarak, “Patiklerini ve yeleklerini ördürüyor, yazmalarını yaptırıyoruz. Kıyafetlerini giydirdikten sonra yüzünü hazır hale getiriyor, yazmalarını bağlıyoruz. Beline kuşağını sarıp önlüklerini işletip kenarlarına püskül ekliyoruz. Bu şekilde gelin bebeği, nişanlı kız, hamarat gelin, yaşlı kadın gibi farklı 7 çeşit bebek yapıyoruz” dedi.

Yıldızeli Yenihan bebekleri İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve kaymakamlıktan temin edilebiliyor.