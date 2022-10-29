Çocuklara geleneksel Türk okçuluğu kursu veriliyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine geleneksel Türk okçuluğu kursu veriliyor.

Ata sporu olan geleneksel Türk okçuluğunu sürdürmek ve yaymak amacıyla Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde ilk ve ortaokul öğrencilerine Türk okçuluğu kursu veriliyor. Gürün Halk Eğitim Merkezinin de desteğiyle, haftanın belirli günlerinde verilen kursta çocuklar hem ata sporunu öğreniyor hem de gönüllerince eğleniyor.

Kurs hocası Osman Türk, “Gürün Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle 7-13 yaş aralığındaki çocuklara kurs vererek ata sporu olan geleneksel Türk okçuluğunu sürdürmeyi ve yaymayı amaçlıyoruz” dedi.