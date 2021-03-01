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CK Enerji’den hayatı kolaylaştıracak yeni proje

Çamlıbel Elektrik A.Ş(CK) bünyesinde faaliyet gösteren 3 görevli tedarik şirketinin mobil uygulamalarını tek çatı altında birleştirdi.

SİVAS 01.03.2021, 14:50
CK Enerji’den hayatı kolaylaştıracak yeni proje

Çamlıbel Elektrik A.Ş(CK) bünyesinde faaliyet gösteren 3 görevli tedarik şirketinin mobil uygulamalarını tek çatı altında birleştirdi.

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve pandemi döneminde sağlık için evde kalan tüketicilere daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen CK Enerji, bünyesindeki üç görevli tedarik şirketinin mobil uygulamalarını tek çatı altında birleştirdi. 7 ilde 8.4 milyona yakın müşteriye ve 14.6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in mobil uygulamaları, bütüncül hizmet anlayışı ile CK Enerji adı altında toplandı. Bu yeni adımla birlikte İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat’taki elektrik aboneleri, CK Enerji’nin mobil uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyerek elektrikle ilgili işlemlerini birkaç dakika gibi kısa bir sürede yapabiliyor.

“8.4 milyon abone çok hızlı işlem yapabiliyor’’

Mobil uygulamadaki yeni süreci değerlendiren CK Enerji Grup Koordinatörü Utku Guruşçu,“Görevli tedarik şirketlerimizin her birinin mobil uygulaması mevcuttu. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan ancak Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat veya Yozgat’ta yazlığı, yayla ya da köy evi olan vatandaşlarımız da var. Yine iki ve üçten fazla aboneliği bulunan müşterilerimizin sayısı da oldukça fazla. Bizim şirket olarak en büyük amacımız müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Biz de bu hedefle üç görevli tedarik şirketimizin mobil uygulamasını aynı çatı altında birleştirdik. Şimdi bu 7 ilde yaşayan 8.4 milyonu aşkın abonemiz, saniyeler içinde mobil uygulamamızı akıllı telefonuna indirerek işlemlerini çok hızlı yapabiliyor” dedi.

Zamandan tasarruf ediliyor

Guruşçu, CK Enerji’nin yenilenen mobil uygulaması ile müşterilerine çok büyük bir zaman kazandırdığını belirterek, “ Örneğin mobil uygulama üzerinden yeni abonelik başvurusu yapmak 2-2.5 dakika, abonelik işlemini iptal etmek ise 40 saniye ile 1 dakika sürüyor. Müşteri hizmet merkezlerinde bu işlemler ortalama 7-7.5 dakika sürse de Avrupa Yakası gibi insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde işlem merkezine gidiş geliş süresi de eklendiğinde bu süre 1-2 saati buluyor. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’un Avrupa Yakası’na, 2020 yılında 600 binin üzerinde yeni abonelik başvurusu yapılırken abonelik iptal başvurusu sayısı da 100 bini aşıyor. Bu da yüzbinlerce abonenin mobil uygulama ile zamandan nasıl tasarruf edeceğini ortaya koyuyor’’ şeklinde konuştu.
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