Çitçi güven tazeledi
GERÇEKLEŞEN MHP GÜRÜN İLÇE KONGRESİNDE ÇİFTÇİ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ.
Gerçekleşen MHP Gürün İlçe kongresinde Çiftçi yeniden başkan seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürün İlçe Teşkilatı 13. kongresini gerçekleştirdi. Asef Çoban Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede tek liste ile aday olan Abdullah Çiftçi, kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden MHP Gürün İlçe Başkanlığı’na seçilerek güven tazeledi. Kongreye Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MHP Merkez Yürüme Kurulu Üyesi Ferhat Doğan, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruzil, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve çok sayıda partili katıldı.
Kongreye katılanlara teşekkür eden Abdullah Çiftçi, “Birlik ve beraberliğimizi bozmak, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen güçlere karşılık, ülkemizi ayakta tutmak için önce olduğu gibi bundan sonrada gece gündüz çalışacağız.” dedi.
Kongrenin Gürün’e hayırlı olmasın dileyen MHP Sivas Miletvekili Özyürek, yeni yönetime başarılar diledi.
Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise konuşmasında, “Kongremizin ilçemize hayırlı olmasını dilerken, Giresun’daki sel felaketinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25