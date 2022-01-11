Çiftiler desteklerin arttırılmasını istiyor

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Aktepe, artan girdi maliyetleri ve Tarım BAĞ-KUR Primlerindeki artış nedeniyle çiftçinin tarladan uzaklaştığını belirterek, desteklemelerin arttırılması gerektiğini söyledi.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, çiftçilerin yaşadığı sorunlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Aktepe, çiftçilerin artan girdi maliyetleri karşısında üretimden el çekmeye başladığını belirterek, “Çiftçilerimiz tarladan uzaklaşıyor. Mazot ve gübre fiyatları inanılmaz düzeyde arttı. Çiftçilerimiz, traktörlere mazot alamıyor, tarlaya gübre atamıyor. 2022 yılı tarım BAĞ-KUR primi 1.668,83 TL oldu. Bu miktarı çiftçilerimizin ödemesi imkânsızdır. Mevcut sistemde üretim bitme noktasına doğru gidiyor. Çiftçilerimiz bu süreçte desteklenmeli. Aksi halde çiftçilerimiz tarladan uzaklaşırsa üretim kalmaz ve milletimiz ekmek dahi bulamaz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Tarım Bakanımızdan çiftçilerimize yönelik acil destekleme bekliyoruz” dedi.

Çiftçilerin taleplerini de sıralayan Başkan Aktepe, “Mazottan KDV alınmamalı. Gübrede destekleme oranları attırılmalı. Tarım BAĞ-KUR primlerine yapılan zam geri alınmalı ve 2021 yılı üzerinden ödemelerin yapılması sağlanmalı. Çiftçilerimize yapılan destek ödemeleri arttırılmalı. Buradaki asıl hedef çiftçiyi yeniden üretime döndürmek olmalı. Çiftçi toprağa küsmemeli, bunu da desteklemelerle yapabiliriz” şeklinde konuştu.