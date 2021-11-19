Çiftçiye müjde, kuraklık desteği yılbaşından önce ödenecek

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ çiftçiye verilecek kuraklık desteği ödemelerinin yılbaşından önce hesaplara yatırılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kuraklık desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştüklerini ifade eden Başkan Hacı Çetindağ, kuraklık desteği ödemelerinin yılbaşından önce çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Desteğin yılbaşından önce yatırılması bekleniyor

Başkan Çetindağ konuya ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli çiftçilerimiz biliyorsunuz ki 2021 kuraklık yılı oldu. Bunun için de Tarım ve Orman Bakanlığımız hasar tespitleri tutmuştu. Cumhurbaşkanımız kuraklıkla ilgili dekara 100 lira destek verileceğini açıklamıştı. Bu desteklerle ilgili çalışmalar Sivas’ımızda başladı. Ortalama yüzde 40, yüzde 50 mazot ve gübre desteği gibi çiftçilerimize bu sene kuraklık desteği verilecekti. Çiftçilerimiz bize bu desteğin ne zaman verileceğini sormaktaydı. Biz de Tarım Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Yılbaşından önce yani Aralık ayı içerisinde kuraklık desteğinin verilmesi düşünülüyor. İnşallah bu kuraklık desteği verilir. Çünkü 2021 yılı kuraklıkla geçti. Şu anda biz tohumları ektik, bu gidişle 2022 yılı da kurak geçecek. Çiftçilerimiz gübre fiyatlarının yüksek olmasından dolayı büyük sıkıntıda. Kuraklık desteği çiftçilerimize ilaç gibi gelecek. Buradan yetkililerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum. En kısa zamanda, yılbaşından önce kuraklık desteğinin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmasını bekliyoruz” dedi.

“Yılbaşına kalmadan ödenecek”

Fark ödemeleri desteklerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Çetindağ, “Biliyorsunuz çiftçilerimizin sattığı ürünlerin bilhassa buğdaylarda fark ödemeleri yani müstahsilleri her sene 10’uncu ayda tarım il veya ilçe müdürlüklerine veriliyordu, çiftçimiz de tonda 100 lira desteğini yılbaşında alıyordu fakat şu ana kadar çalışmalar başlamadı. İl Tarım Müdürlüğümüz ve Tarım Bakanlığı yetkilileri bunun da ödemelerine önümüzdeki haftalar içerisinde başlanacağını ve fark ödemelerinin de yılsonuna kadar yetiştirileceğini söylediler. Çiftçilerimizin sattıkları buğdayların müstahsillerini 1 hafta içerisinde il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz kabul edecekler, fark ödemeleri de yılbaşına kalmadan ödenecek” ifadelerini kullandı.