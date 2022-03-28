Çiftçilere bankalara karşı dikkatli olun çağrısı

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bazı bankaların taahhütte bulunmalarına rağmen çiftçilerin tarımsal kartlarından komisyon aldığını belirtip çiftçilerden hesaplarını takip etmelerini istedi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; kamu ve özel bankalarca çiftçilere kullandırılan tarımsal kartlardan komisyon ücreti alınmasına tepki gösterdi.

Banka yetkililerinin kartların hiç komisyon ödemeden kullanabileceğini taahhüt etmesine rağmen firmaların çiftçilerden komisyon aldığını ifade eden Çetindağ, bankalardan bu konunun takipçisi olmalarını istedi.

Başkan Çetindağ konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Bankalarımız çiftçilerimize tarımsal kartları verdikleri zaman ‘Sıfır faizli komisyonlarla firmalardan mal alacaksınız’ diyorlar. Bunlar, hem devlet bankasından hem de özel bankalardan veriliyor. Bankalar çiftçimize, hiç komisyon alınmadan kullanabileceğini söylüyor fakat her nedense bunlar denmesine rağmen firmalar tarafından yine çiftçimizden yüklü miktarda komisyon alınıyor. Buradan özel bankalara ve devlet bankalarına sesleniyorum: Hepsi çiftçinin kredi kullanmasını istiyor biz de istiyoruz ama kullandırdıkları zaman söylemleri ile yaptıkları işler birbiriyle tutsun. Çiftçimize ‘Hiç komisyon ücreti alınmayacak’ denerek tarımsal kartlar veriliyor fakat bu kartları çiftçilerimiz aldığı zaman yüklü miktarda komisyon ödüyor. Buradan bankalara sesleniyorum: Madem çiftçimizle çalışmak istiyorsanız herkes tutarlı olsun. Kimse çiftçinin sırtına yüklenmesin. Çiftçi üretiyor, çiftçi bu ülkeye lazım, çiftçiyi küstürmeyelim. Çiftçi olmadan bu ülkede hiçbir şey olmaz. Bu bankalara da özellikle söylüyorum: Kullandırdığınız tarımsal kartlarda çiftçilere komisyonsuz verileceği taahhüt ediliyorsa lütfen komisyon alınmadan verilsin. Firmalar çiftçimizin sırtından geçinmesin. Bankalarımız dahil bu sıkıntıyı atlatmak için herkes taşın altına elini koysun. Sadece çiftçiden beklenmesin. Bunun takipçisi olacağız. Eğer bankalarımız takipçisi olmazsa tek tek isim vereceğiz. Bu bankalar anlaştıkları firmaları takip etsinler. Sözlerini tutsunlar ki firmalar komisyon almasın. Şu anda firmalar çiftçimizle sıfır komisyonla anlaştığı halde çiftçimizden ekstra komisyon kesiyor. Bankalar takipçisi olsun” dedi.