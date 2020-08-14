Son Dakika
Çiçek gönderme “biz bize yeterizi” destekle
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YENİDEN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN PROF. DR. ALİM YILDIZ, TEBRİK İÇİN ÇİÇEK GÖNDERMEK İSTEYENLERİ ÖNCEDEN UYARIP “ÇİÇEK GÖNDERME BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASINA DESTEK OL” ŞEKLİNDE YÖNLENDİRDİ
SİVAS 14.08.2020, 09:14
2
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, tebrik için çiçek göndermek isteyenleri önceden uyarıp “Çiçek gönderme Biz bize yeteriz kampanyasına destek ol” şeklinde yönlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 16 üniversite rektörünün atama kararları ile Prof. Dr. Alim Yıldız 2. kez Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Karanın duyurulmasının ardından Yıldız sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Kendisini tebrik etmek için çiçek gönderileceğini öngören Yıldız, israf edilmemesi ve çiçek için harcanacak paraların “biz bize yeteriz” kampanyasına bağışlanmasını istedi.
25°
açık
Namaz Vakti 14 Ağustos 2020
|İmsak
|04:28
|Güneş
|06:06
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:12
|Yatsı
|21:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25