“Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” tanıtıldı

Sivas’ta; Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yavuz Selim Ortaokulu’nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, İl Müftülüğü Şube Müdürü Veysel Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ertuğrul Yalçın, Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Özdemir, Zara İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Bülbül, Suşehri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Elibol, İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Koordinatörleri, pilot okulların müdürleri ve temsilci öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Şube Müdürü Bekir Dal, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye genelinde uygulanacak projenin Sivas’taki faaliyetlerine değinen Dal, projenin il merkezinde Yavuz Selim Ortaokulu ve Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, ilçelerde ise Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Suşehri Atatürk Ortaokulu ve Yıldızeli Atatürk Ortaokullarının 5 ve 6. sınıflarında uygulanacağını belirtti. Öğrencilere yönelik faaliyetlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütüleceğini belirten Dal, projenin amacına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Dal, şu ifadeleri kullandı: "Projenin amacı; çağın becerileriyle donanmış, bu beceriyi insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleriyle yaşantısını inşa etmiş, aklıselim, kalbiselim, tarihiyle ve değerleriyle barışık bireyler yetişmesine katkı sunmaktır."

Programda, projenin detaylarının anlatıldığı bir de sunum gerçekleştirildi.