Çetin öğrencileri bilgilendirdi

Sivas’ta Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Tıbb-ı Nebevi’ye Göre Yeme İçme ve Uyku Adabı" konulu konferans düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Yürütülen Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan "Şifaiyeden Darüşşifaya: Bir Şifa Yolculuğu Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen programda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Çetin konferans verdi.

Çetin, "Tıbb-ı Nebevi’ye Göre Yeme İçme ve Uyku Adabı" konulu konferansta öğrencilere Hazreti Muhammed tarafından uygulanan ve tavsiye edilen; uyku, temizlik, sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemlerine ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.

Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, programın sonunda Çetin’e teşekkür ederek plaket takdim etti. Öğrencilerden temizlik, sağlıklı beslenme ve hastalıklardan korunma konusunda dikkatli olmalarını isteyen Öztürk; "Hocamızın anlattığı, Peygamber Efendimizin uygulamalarını kendimize örnek alalım ve uygulayalım" dedi.