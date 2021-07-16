Çat Ormanları sıcak havalarda nefes aldırıyor

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat Ormanları temiz ve serin havası ile doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

Sıcak havadan bunalan ve doğa ile keyifli vakit geçirmek isteyenler, Sivas’a 120 km uzaklıktaki Sızır Şelalesi ve Çat Ormanları ile adından söz ettiren Gemerek ilçesindeki doğal güzellikleri görmeye gidiyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı ilimizde temiz ve serin havası ile adından sıkça söz ettiren Çat Ormanlarında; dağ yürüyüşü ve hiking faaliyetleri de birçok doğa kulübü tarafından tercih ediliyor. SİVDAK (Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü) üyeleri de zaman zaman Çat Ormanlarındaki doğa rotalarını takip ederek yaklaşık 8 km’lik yürüyüş yolu boyunca, gökyüzüne doğru uzanan çam ormanları, çeşit çeşit bitki, muazzam manzara ve canlı yaşamı gözlemliyor.

Çat Ormanları hakkında açıklamalarda bulunan Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatür, “Bütün macera severleri ve doğaseverleri Çat köyümüzün ormanlık alanlarımızı ve yaylalarımız keşfetmeye davet ediyoruz” dedi.

Doğaseverler ise çok güzel bir doğa yürüyüşü yaptıklarını ve manzaraya hayran olduklarını söyledi.