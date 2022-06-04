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Çarboğa’ya Azerbaycan’dan Ödül

Bakü’de düzenlenen I. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali’nde Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kenan Çarboğa ödüllendirildi.

SİVAS 04.06.2022, 10:20
Çarboğa’ya Azerbaycan’dan Ödül

Bakü’de düzenlenen I. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali’nde Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kenan Çarboğa ödüllendirildi.

Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan’ın iştirakleriyle Bakü’de gerçekleşen I. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali’nde Kenan Çarboğa taltif edildi. İlk olarak Azerbaycan edebiyatına vermiş olduğu katkıdan dolayı Azerbaycan Yazıcılar Birliği’ne üye yapılan Çarboğa’ya üyelik belgesini düzenlenen törenle Azerbaycan yazıcılar Birliği Başkanı Anar Rızayev takdim etti. Ayrıca Kenan Çarboğa, Âşık Elesger Ocağı tarafından Türk Dünyası Edebiyatı ve Azerbaycan âşık edebiyatına yönelik yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Âşık Elesger Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

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