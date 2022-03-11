“Çanakkale Şehitlerine” şiirini en güzel okumak için yarıştılar

Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü kapsamında lise öğrencileri arasında "Çanakkale Şehitlerine Şiirini Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kongre Anadolu Lisesi Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya 36 öğrenci katılım sağladı.

Öğrenciler, yarışmada İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu. Yarışma açılış programına katılan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik etti.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Veli Efe Demirci 1’inci, Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Süer 2’nci, Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi öğrencisi Kübra Say ise 3’üncü oldu.