“Camilerimiz çiçek açtı”

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, 5 Temmuz itibariyle eğitime başlayan yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti.

İl merkezinde bulunan Mukaddes ve Hicret Camileri ile bu camilere bağlı kız Kur’an kurslarını ziyaret eden Müftü Akkuş, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Ziyaretlerin ardından konuşan Müftü Akkuş, “Yaz Kur’an kurslarımızın açılmasıyla camilerimiz ve Kur’an kurslarımız adeta çiçek açtı. Geçen yıl salgın nedeniyle yüz yüze gerçekleşemeyen kurslarımız hamdolsun bu yıl tedbirlere riayet edilerek hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak başladı. Bu yıl Kur’an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 05 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. İsteyen öğrencilerimiz yaz Kur’an kursu eğitimini çevrim içi olarak da alabilecektir” dedi.

Müftü Akkuş, “Çocuklarımızın milli ve manevi duygularla erdemli birer bireyler olarak yetişmeleri yolunda gayret etmekteyiz. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan öğrencilerimize, velilerimize, gayret ve desteklerinden dolayı da hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cami ve Kur’an kurslarında düzenlenen yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi gösteren öğrenciler bu kurslarda, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra temel dini bilgiler dersleri ile çeşitli etkinlikler yapıyor.