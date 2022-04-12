banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

Çalışmalar online toplantıda ele alındı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

SİVAS 12.04.2022, 15:47
Çalışmalar online toplantıda ele alındı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Aslan, toplantıda; MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce başlatılan Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı’na (YÖGEP) dikkat çekti. "Bakanlığımızın üzerinde durduğu en önemli paradigmalardan bir tanesi bu husustur" diyerek programın önemine dikkat çeken Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden bu konuda yayımlanan kılavuzu inceleyerek gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.

TYT ve AYT’de başarıyı artırmak için önemli çalışmalar yürütüldüğünü bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürlerine de önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Aslan, öğrenci ve öğretmen motivasyonunun yüksek tutulması ve okul yöneticileri ile iletişimin güçlendirilmesini istedi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi"ne de değinen Aslan, proje dahilinde öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı takdirde sırasıyla ilçede veya il içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin evlerinin küçük bakım ve onarımlarının, evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyalarının tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının yapılacağını söyledi. Aslan bu proje ile öğrencilerin; sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmelerini, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, hoşgörüye, saygıya, sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini ifade eti. Projenin tüm detayları ile hassasiyetle incelenmesi çalışmaların hassasiyetle yürütülmesini isteyen Aslan, öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılması, mesleki eğitimde çırak sayısının artırılması, okul öncesi eğitimde kurum ve öğrenci sayısının artırılması, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen; "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi", "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" dahilinde yürütülen çalışmaların da titizlikle takip edilmesini istedi.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen projelerin yanı sıra il genelinde yürütülen proje ve çalışmalar da masaya yatırıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
11°
parçalı bulutlu