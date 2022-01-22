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Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı
Sivas’ın Gürün ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
SİVAS 22.01.2022, 22:54
Sivas’ın Gürün ilçesinde buzlanma nedeniyle kayarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, Gürün Darende yolu Bahçeiçi köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Gürün istikametine giden N.S. (36) yönetimindeki 58 EA 248 plakalı Audi marka otomobil buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan kazada yolcu E.S. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gürün İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.