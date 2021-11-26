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Bütçe yüzde 50 arttı

Sivas Belediyesi’nin 2022 yılı tahmini bütçesi önceki yıla oranla yüzde 50 artış göstererek, 900 milyon lira olarak onaylandı.

SİVAS 26.11.2021, 11:46
Bütçe yüzde 50 arttı

Sivas Belediyesi’nin 2022 yılı tahmini bütçesi önceki yıla oranla yüzde 50 artış göstererek, 900 milyon lira olarak onaylandı.

Sivas Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantılarının 4. birleşimi, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Plan Bütçe Komisyonu tarafından yürütülen 2022 yılı bütçe taslağı çalışmaları görüşüldü. 2021 yılında 600 milyon lira olan belediye bütçesi, 2022 bütçe taslağında 300 milyon liralık rekor bir artışla 900 milyon lira olarak belirlendi.

“Biz bütçeyi beytül-mal olarak görüyoruz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yaptığı açıklamada “İnşallah milletimizin bize emanet ettiği bütçeyi şeffaf, adaletli, liyakat ve tasarruf tedbirlerine uyarak milletimizin hizmetine sunacağız. Bütçemizi her zaman olduğu gibi Sivaslı hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini dikkate alarak hazırladığımızın bilinmesini istiyoruz. Biz bütçeyi beytül-mal olarak gören bir medeniyetin temsilcileri olarak halka dokunmayan, halkta yararı olmayan, halkta karşılığı olmayan toplumsal faydası olmayan kamu vicdanını rahatsız edecek sırf yapılmış olması için yaptık demek için hiçbir projeyi yapmadık yapmayacağız.” diyen Bilgin, “Bütçemiz içerisinde yatırıma ayrılan kısım bütçemizin yaklaşık yüzde 40’ına tekabül etmektedir. Ulaşımdan altyapıya, gençlik-spor, sosyal ve kültürel hizmetler ve çevre yatırımlarına yönelik olarak hayata geçireceğimiz projelerin ve yatırımların tamamlandığında şehrimiz daha yaşanılabilir bir şehir olma yolunda büyük bir ivme yakalamış olacaktır. Bu noktada Meclisimizin yönetimimize verdiği desteklerden dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha yeşil bir Sivas

Başkan Bilgin, ‘Daha yeşil bir Sivas’ parolasıyla başlattığımız çalışmalarda bugüne kadar yapılan hizmetlere hız kesmeden devam edeceğiz. Bu alanda 2021 yılında adeta seferberlik ilan ederek başlattığımız cadde, bulvar ve sokak ağaçlandırmalarına 2022 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Şehrimizde bulduğumuz her alanı yeşillendireceğiz. Yine bugün şehrimizin en önemli sorunlarından birisi ulaşım alanında yaşadığımız sıkıntılardır. Bu nokta da plan proje ekibimizin kendi imkânlarıyla hazırladığı ulaşıma yönelik projelerimizi de 2022 yılında geçmiş projelerimizi de tamamlayarak yine toplumsal faydası olan gerekli gördüğümüz yerlerdeki projeleri hızla hayata geçirerek bu alanda sorunlarımızı çözmüş olacağız.” ifadesini kullandı.

Esnafın yanında olduk”

Başkan Bilgin, pandemi sürecinde esnafın yanında olduklarını belirterek, “Yatırım planımızda ve kararlarımızda kamusal faydası yüksek insan odaklı yatırımlarımıza öncelik verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Ekonomik olmayan sürdürülebilir olmayan hiç bir yatırıma ve harcamaya izin vermedik önümüzdeki yılda vermeyeceğiz. Şeffaf katılımcı ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışımızdan ödün vermeyeceğiz. 2020 ve 2021 yılında pandemi şartları nedeniyle farklı bir çalışma anlayışı ortaya koyduk. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak bu dönemde yaklaşık 58 milyon TL’lik dev bir bütçeyle hemşehrimizin esnafımızın yanında olduk. 2022 yılı bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” Şeklinde konuştu.

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