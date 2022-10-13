Bunlarda Fatih’in yazar çocukları

Sivas Merkez Fatih İlkokulu öğrencileri ”Fatih’in Yazar Çocukları” sloganıyla minik elleriyle yazdıkları masalları, çizdikleri resimlerle süsleyerek “Masal Kutusu” adlı kitap çıkardılar.

Sivas Merkez Fatih İlkokulu öğrencileri ”Fatih’in Yazar Çocukları” sloganıyla Okul Müdürü Hakan Arısoy öncülüğünde, Sınıf Öğretmeni Hacer Yıldırım koordinatörlüğünde minik elleriyle yazdıkları masalları, çizdikleri resimlerle süsleyerek “Masal Kutusu” adlı kitap çıkardılar. Minikler baskısı yapılan kitaptan Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’a hediye etti.

Örnek çalışmayla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Hakan Arısoy; “Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmanın yanında tam donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için gayret göstermekteyiz. Bu çerçevede geleceğimiz yavrularımızın kültürel gelişimlerinin sağlanması adına 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı başında başladığımız projemizi nihayetlendirerek ilk masal kitabımızı çıkarmanın gururunu ve çocuklarımızın sevinçlerini paylaşıyoruz. Hayal güçlerinden aldıkları ilhamla yazdıkları masallarını, yaptıkları resimlerle birleştirerek kitaba dönüştüren öğrencilerimizin geleceğin birer yazarları olacaklarına inanıyoruz. Kitabımızın ortaya çıkarılmasında öncelikle düşlerini bizlerle paylaşan sevgili çocuklarımıza, masal çalışmalarını derleyen koordinatör öğretmenimiz Hacer Yıldım’a, sevgili yavrularımızı yönlendiren gayretlendiren kılavuz olarak hayal dünyasının kapılarını aralayan birbirinden kıymetli bütün öğretmenlerimize, çocuklarımızın hayatını şekillendiren cesaretlendiren biricik anne, babalarına ve ailelerine, elbette kitabımızın basımında destekleriyle yanımızda olan kıymetli Okul Aile Birliği başkanımız, Selman Devecioğlu’na teşekkür ediyoruz.” dedi.