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Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Sivas Belediyesi’nin Büyük Birlik Partili( BBP) Meclis Üyeleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan BBP Başkanı Destici, “Bizim çizgimiz eğik olamaz” dedi.

SİVAS 13.01.2021, 17:46
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Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Sivas Belediyesi’nin Büyük Birlik Partili( BBP) Meclis Üyeleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan BBP Başkanı Destici, “Bizim çizgimiz eğik olamaz” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı ve 2009-2014 dönemi Sivas Belediye Başkanlığı yapan Doğan Ürgüp’ün başkanlığındaki heyet, Destici’ye çalışmalarI hakkında bilgiler verdi. BBP MKYK Üyesi ve Sivas Belediyesi Meclis Grup Başkanı Fehmi Taştan heyet adına Genel Başkan Mustafa Destici’ye Sivas el sanatlarından oluşan hediyeler takdim etti. Ziyarette BBP Başkanı Destici ve BBP meclis üyeleri bir süre sohbet etti.

“BBP Türk siyasetinin yüz akıdır”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP’nin Türk siyasetinin yüz akı olduğunu belirterek, “Sizlerden tek bir beklentim var. Haklıya haklı, haksıza haksız diyeceksiniz ve verdiğiniz oyları partimizin hassasiyetlerini gözeterek vereceksiniz. Bizim çizgimizde eğrilik olamaz. BBP Türk siyasetinin yüz akıdır. Ben partimi TBMM’de temsil ederken hangi hassasiyetler içindeysem sizler de belediye meclisinde aynı hassasiyet içinde olmalısınız. Hareketimizin merkezi Sivas’ta bizlerin yüz akı sizlersiniz. Ne başınızı öne eğin ne de bizim başımızı öne eğdirin” şeklinde konuştu.

“Şehit liderimiz Muhsin Başkan’ın ayak izlerini takip ediyoruz”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp ise, Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun ayak izlerini takip ettiklerini ifade ederek, “ Şehit liderimiz Muhsin Başkan’ın ayak izlerini takip ediyoruz. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da aynı hassasiyet içindeler.” dedi. Ürgüp, Sivas’ın sorunlarına ve çözüm yollarına hakim olduğunu da ifade ederek, meclis üyeleri ile birlikte uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını hatırlattı” diye konuştu.

“Bizim önceliğimiz Sivas”

Taştan, önceliklerinin Sivas olduklarını söyleyerek, “Bizim önceliğimiz Sivas. O nedenle Sivas’ın gelişmesine katkı sağlayacak her hizmetin destekçisiyiz. Ancak Sivas’ın menfaatlerinin gözetilmediği icraatlar da ise sonuna kadar muhalefet ediyoruz” dedi.

Ankara Genel Merkezde gerçekleşen ziyarette BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut da hazır bulundu.
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