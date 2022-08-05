Bulut: “Sivaslı olmak, Türkiye’nin her yerinde bir ayrıcalıktır”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Sivaslı olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Bulut, Sivas deyince akla Anadolu Çocukları yiğidolar geldiğini söyleyerek, “ Her yıl Ağustos ayının 5. günü, Sivas ilimizin plaka numarası 58’e istinaden Dünya Gardaşlık Günü olarak kutlanmaktadır. Sivas; maddi-manevi bütün değerleriyle Türk -İslâm kültürünün hâkim olduğu, binlerce yıldan beri medeniyetimizin kökleşip dal budak saldığı, Türkçemizin sazı ve sözüyle çınar olduğu, Milli Mücadele yıllarında toplanan kongreyle Gazi Paşa’nın öncülüğünde Milli Kurtuluş Savaşımızın kıvılcımlarının atıldığı kutlu şehrimizdir” diye konuştu.

“Sivas; kardeşliktir, kucaklaşmadır, birlik ve bütünlüktür”

Sivas; kardeşliktir, kucaklaşmadır, birlik ve bütünlüktür diyen Bulut, “ Sivas denilince akla yüzleri kavruk, yürekleri yanık, alın teri ve emeklerinden başka bir sermayeleri olmayan Anadolu çocukları, yiğidolar gelir. Sivas; kardeşliktir, kucaklaşmadır, birlik ve bütünlüktür. Acıları birlikte yaşamak, sevinçleri birlikte paylaşmaktır. Sivas; Madımak’ta yanmak, Keş Dağında donmaktır. Sivaslı olmak Adriyatik’ten Çin Seddine kadar Aziz Milletimizin, sevinciyle sevinmek, hüznüne ağlamaktır. Sivaslı olmak, Türkiye’nin her yerinde bir ayrıcalıktır. 5 Ağustos Sivaslılar Dünya Gardaşlık Günü kutlu olsun. Türkiye’nin ve dünyanın dört köşesine yayılmış ancak yürekleri gardaşlık için atan hemşerilerime selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Gardaşlık Günümüz kutlu olsun. Rabb’im birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.