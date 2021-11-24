Bulut, “Öğretmenlerimiz bizim kutsalımızdır”

Büyük birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, öğretmenler günü dolayısı ile tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayıp şehit öğretmenleri saygı ve rahmetle andı.

Büyük birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut yaptığı açıklamada, öğretmenler günü dolayısı ile tüm öğretmenlerin gününü kutlayıp, bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenleri saygı ve rahmetle andı. Bulut yaptığı açıklamada, “İlk emri ‘oku’ olan bir dinin mensupları olan bizler için, öğrenmenin ve öğretmenin önemi başkadır. Bu yüzdendir ki öğretmenlik bizim için yüksek seviyede sorumluluk gerektiren sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu kutsal bir meslektir ve bu mesleği vatanı için milleti için en iyi şekilde icra edenlerde bizim kutsalımızdır. Bölücü terör örgütü tarafından çok defa bizim kutsallarımıza zarar verilmiş hatta canlarımıza kıyılmıştır. Bu günde görevi başında şehit edilen Aybüke öğretmen Neşe öğretmen ve Necmettin öğretmeni ve daha yazamadığım görevi başında bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor öğretmenler günlerini kutluyorum. İşte öğretmenlik öyle bir meslektir ki yarınlar için, geleceklerimizin umudu olan gençlerimiz için serden geçmişlerdir. Devleti için milleti için büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Öğretmenlik öyle önemli bir meslektir ki geçmişle geleceğimiz arasında köprü görevi görmektedir. Böylesine önemli bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar iş hayatlarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.