Bulut: "HDP, Hazine yardımından faydalandırılmamalı"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, 2022 yılında Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yapılacak olan Hazine yardımına tepki gösterdi.

Bulut, yaptığı açıklamada; “Anayasada seçime giren partilere hakça yardım yapılır denmesine rağmen terör ile arasına mesafe koyamayan, hakkında kapatılma davası açılan HDP ise 77 milyon TL yardım alacak. Hakkında kapatılma davası olan HDP vekillerinin yetkileri askıya alınmalı ve Hazine yardımından kesinlikle faydalandırılmamalıdır. HDP’nin terör ile arasına mesafe koymadığı bu kadar aşikar iken Hazine yardımı konusunda ilgili mahkemeler kesinlikle HDP’nin Hazine yardımına tedbir koydurmalıdırlar. HDP kapatılmalı ve Hazine yardımından faydalandırılmamalıdır. Aksi halde yapılan yardım vatana ihanet ile eşdeğerdir” diye konuştu.