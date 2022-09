Bu üniversitenin öğrencileri eğitime doyacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yeni kaydolan öğrencilerin üniversiteye, şehre ve mesleğe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla 5 günlük oryantasyon programı uygulanacağı bildirildi.

Bu yıl ilk defa lisans düzeyinde öğrenci alan ve tüm kontenjanları yüksek puanlı başarılı öğrencilerle tamamen dolan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), öğrencilerinin üniversiteye, şehre ve seçtikleri mesleğe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla sıra dışı bir oryantasyon programı uygulayacak. Üniversite’de ve Şehir ’de gerçekleştirilecek birçok aktivitenin yanı sıra Ankara-Adana ve Konya illerinde sektöre yönelik teknik gezileri de kapsayan oryantasyon programı, SBTÜ öğrenci topluluklarının iş birliği ve koordinasyonuyla yürütülüyor. 5 gün devam edecek oryantasyon programının ilk 3 günü Sivas’ta, kalan 2 günü ise Ankara, Adana ve Konya İllerinde gerçekleştirilecek. Program, 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 5 gün sürecek. Program, tanışma ve kaynaşma kokteyliyle başlayacak. Üniversite hakkında öğrenciler bilgilendirilecek. Sivas Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Başarı Bursu Protokolü çerçevesinde, üniversite giriş sınavlarındaki başarı sıralamasına göre, eğitim süresi boyunca her yıl 8 ay nakit burs almaya hak kazanan öğrencilere Sivas Belediyesi tarafından hediye olarak alınan bilgisayarlar takdim edilecek. Spor tesisleri ile şehrin tarihi ve turistik yerlerine geziler ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca, öğrencilerin seçtikleri mesleklerine ilişkin uygulamaları sektör içerisinde görmelerini sağlamak amacıyla, bazı tesisler gezilecek.

“Öğrencilerimizi sektöre ve iş hayatına en iyi şekilde hazırlama kararlılığındayız”

Konuya ilişkin açıklama yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “Dört yıl önce başlayan kuruluş sürecimizden günümüze kadar her aşamada, rutin uygulamaların ve sıradanlığın dışında olmaya, sektörün içinde yer almaya, öğrenci merkezli bir üniversite tesis etmeye yönelik bir yol haritası takip ediyoruz. İlk defa bu yıl lisans programlarıyla tercih kılavuzunda yer alan Üniversitemize yoğun bir ilgi ve talep oluştu. Üniversitemizin tüm bölümlerinin tüm kontenjanları yüksek puanlı ve başarılı öğrencilerle yüzde yüz doldu. Üniversitemize yerleşen tüm öğrencilerimizi sektöre ve iş hayatına en iyi şekilde hazırlama kararlılığındayız. Bunun ilk adımı olarak, öğrencilerimizi sıra dışı bir oryantasyon programıyla Üniversitemize, şehrimize ve öğrencilik hayatına adapte etmeyi planladık. Aslında, öğrencilerimiz bu oryantasyon programına katılmadan, bizzat benim ve ilgili akademik ve idari personelimiz de bulunduğu WhatsApp gruplarında hemen her konuda bilgilendirildi, soruları tarafımızdan anında cevaplandırıldı. Buradan da anlaşılacağı üzere şahsi telefon numaram tüm öğrencilerimizde mevcut. Yani öğrenci merkezli bir üniversite olarak SBTÜ’nün tüm öğrencileri SBTÜ Rektörüne ve ilgili tüm personelimize her an ulaşabilir durumda. SBTÜ öğrenci topluluklarının iş birliği ve koordinasyonuyla hazırladığımız ve 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 5 gün sürecek olan öğrenci oryantasyon programımız, tüm öğrencilerimizin Üniversitemize, Şehrimize ve seçmiş oldukları mesleklerine uyumunu kolaylaştıracak bir içeriğe sahip. Oryantasyon programımızın, Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerimize faydalı olmasını diliyor, programın hazırlanması ve uygulanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.