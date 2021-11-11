Bu kez sahada kitap okudular

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Gençlik Merkezi TFF 3’üncü lig ekiplerinden Formül Erbaaspor’un antrenmanını ziyaret ederek futbolcu ve teknik heyetle beraber kitap okudu.

Erbaa Gençlik Merkezi her hafta farklı alanlarda yaptığı kitap okuma etkinliğini bu hafta yeşil sahalara taşıdı. Gençlik Merkezi TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Formül Erbaaspor’un antrenmanını ziyaret ederek Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren futbolcularla beraber kitap okudu

Gençlik Merkezi Müdürü Göksen Tokatlıoğlu yaptığı açıklamada "Her hafta farklı alanlarda yapmış olduğumuz kitap okuma faaliyetini bu kez yeşil sahalara taşıdık. İlçemizi 3.ligde temsil eden Erbaaspor futbolcuları ile gönüllü gençlerimiz kültür ve sporu bileştirerek farkındalık oluşturdu. Farkındalık çalışmamıza katkı sağlayan Kulüp Başkanı Rayif Ünal’a, hocalarımıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.