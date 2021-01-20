Bu ilçede yaban ve sokak hayvanlarına yarım ton mama dağıtıldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde hayvan sever gençler tarafından başlatılan ’’Sokakta Birileri Var’’ adlı proje ile yarım ton mama yaban ve sokak hayvanlarına dağıtıldı.

Kış aylarının çetin geçtiği Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları bazı vatandaşlarca unutulmuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim gören 4’ncü sınıf öğrencisi Fevzi Batuhan Şahiner, ’’Sokakta Birileri Var’’ adlı bir proje başlattı. Başlatılan proje ile yaban ve sokak hayvanlarına yarım ton mama toplandı. 13 kişiden oluşan hayvan sever ekip ilçede bulunan Şarkışla Belediye çöplüğü çevresinde 555 kilo mama ve besinin dağıtımı gerçekleştirdi. Genç hayvan severler ilçenin en ücra köşesinde bulunan hayvanlara besin desteği sağlamayı sürdürüyor.