Bozyiğit: “2023 LGS’de dikkat ve zaman yönetimi becerisi önemli oldu”

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Kurucusu Onur Feridun Bozyiğit 2023 LGS ile ilgi bir değerlendirmede bulunarak, 2023 LGS’de dikkat ve zaman yönetimi becerisinin önemli olduğunu belirtti.

Uzman Eğitimci Feridun Bozyiğit yaptığı değerlendirmede, sözel ve sayısal alandan oluşan sınav sorularının; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma gibi becerilerini ölçtüğünü belirtti. Sınavda iki kavramın oldukça önemli bir etken olarak çıktığını ifade eden Bozyiğit, dikkatli ve zaman yönetimi becerisi gelişmiş öğrencilerin daha yüksek başarılar elde edebileceğini söyledi. Sınavda yoruma dayalı sorularla birlikte kazanım kavrama sorularının önceki yıllara nazaran fazlalığını dikkat çekici bir unsur olarak belirten Bozyiğit, genel olarak orta zorlukta bir sınav olarak değerlendirebilecek bu sınavda Türkçe ve Fen derslerinin belirleyici dersler olarak nitelendirilebileceği açıklamasında bulundu. Tüm derslerin, bakanlık tarafından yayınlanan birinci dönem kazanımları dahilinde olduğunu ve her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla genel olarak paralel olduğunu, bilgisini kullanabilen, neticeye varabilme ve yorum yapabilen öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağının ifade etti.