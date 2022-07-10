banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa’dan istifa kararı
Kavurma hangi saatte tüketilmeli?
Kavurma hangi saatte tüketilmeli?
İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı
İstanbul’da beklenen sağanak yağış başladı
Kurban kesmek Kur'an'da var mı, yok mu ?
Kurban kesmek Kur'an'da var mı, yok mu ?

Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

SİVAS 10.07.2022, 11:02
Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Sivas’ın Gürün ilçesi doğumlu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz Bayram tatili için geldiği memleketinde, LGS sınavında başarı gösteren öğrencileri unutmadı. Boyraz, sınavda yüksek başarı gösteren 30 öğrenciye tablet ve akıllı saat hediye etti. Boyraz burada yaptığı açıklamada “Ben burada doğdum ve burada okudum. Bu memlekete vefa borcum var. Tüm öğrencilerin yanındayım, sizler için elimden gelen tüm imkanları kullanacağım.” dedi.

Yorumlar (0)
20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur