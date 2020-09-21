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Bomba şüphesi üzerine kara yolu ulaşıma kapatıldı
SİVAS’TA MUHSİN YAZICIOĞLU STADYUMU ÇIKIŞINDA Kİ ŞÜPHELİ PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ, BOMBA İHTİMALİ ÜZERİNE SİVAS-ERZİNCAN KARAYOLU BİR SÜRE ARAÇ ULAŞIMINA KAPATILDI
SİVAS 21.09.2020, 11:19
Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında ki şüpheli paket polisi alarma geçirdi, bomba ihtimali üzerine Sivas-Erzincan karayolu bir süre araç ulaşımına kapatıldı.
Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu çıkışında bırakılan şüpheli bir valiz polisi alarma geçirdi. İhbarı alan ekipler, şüpheli valizin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Sivas-Erzincan Karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Özel kıyafetli bomba uzmanı incelemesinin ardından valizi, uzaktan kumanda edilen bir düzenekle patlattı. Şüpheli valizin boş olduğu anlaşıldı. Ekipler normale dönerken bir süre araç ulaşımına kapatılan karayolu yeniden trafiğe açıldı.
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