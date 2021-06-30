banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
6 ayda 42 polis intihar etti!
6 ayda 42 polis intihar etti!
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti

Bizans dönemine ait sikkelerle yakalandılar

Sivas’ta durdurulan araçta ki üç kişinin yapılan üst aramalarında Bizans dönemine ait antikalar ele geçirildi.

SİVAS 30.06.2021, 01:05
Bizans dönemine ait sikkelerle yakalandılar

Sivas’ta durdurulan araçta ki üç kişinin yapılan üst aramalarında Bizans dönemine ait antikalar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar sırasında durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Araçta bulunan üç kişinin yapılan üst aramalarında; 11 adet Bizans dönemine ait sikke, bir yüzük ve haç ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçlaması ile işlem başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
28°
açık
banner493