Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ta hurda toplama amaçlı kullanılan ATV motoru ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Mevlana Mahallesi Hikmet Boran caddesi üzerinde meydana geldi. M.K. idaresindeki hurda toplama amacıyla kullanılan ATV motoru, caddeyle sokağın kesişimin de bisikletli ile çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazaysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.