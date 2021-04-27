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Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar

Kumar oynamak için farklı mekanlar bulsalar da polisten gizlenemediler, bir gecelik kaçak kumarın faturası 71 bin 562 TL oldu.

SİVAS 27.04.2021, 09:38
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Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar

Kumar oynamak için farklı mekanlar bulsalar da polisten gizlenemediler, bir gecelik kaçak kumarın faturası 71 bin 562 TL oldu.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta polis ekipleri tarafından Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilen kısmi kapanma denetimlerinde kapalı olması gereken bir lokantada 8 kişinin okey oynadığı tespit edildi. 8 kişi hakkında kısmi kapanma kurallarını ihlalden toplamda 11 bin 155 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda Camiikebir Mahallesinde kumarhaneye dönüştürülen bir ev tespit edildi. Eve yapılan baskında 20 kişi yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye hem kumar hem de kısmı kapanma kurullarını ihlalden, 3 kişiye ise kumar oynamak için yer temin etme suçundan toplamda 60 bin 407 TL para cezası uygulandı. Her iki adreste uygulanan toplam para cezası 71 562 TL oldu.
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