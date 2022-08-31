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Binlerce sazan yavrusu suya bırakıldı

Sivas’ın Kangal ilçesinde 15 bin adet sazan yavrusu balığı baraj suyuna bırakıldı.

SİVAS 31.08.2022, 11:06
Binlerce sazan yavrusu suya bırakıldı

Sivas’ın Kangal ilçesinde 15 bin adet sazan yavrusu balığı baraj suyuna bırakıldı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde iç sularda balıklandırma çalışmaları çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Balıkları suya bırakma etkinliğine Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli katıldı. Etkinlikte 15 bin adet yavru sazan balığı Bozarmut barajına bırakıldı.

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