Binlerce Kangallı konserde buluştu

Bu yıl 15.ncisi gerçekleştirilen Kangal Köpeği ve Kangal Türküsü Festivali, Kangal Köpeği Güzellik yarışması kadar gece konserleriyle de ilgi odağı oldu. Selçuk Balcı, Cankat Erdoğan, Özcan Türe, Eda Doğanay ve Filiz Ağar’ın sahne aldığı konserlere yoğun izleyici katılımı gerçekleşti. Binlerce Kangallı konser alanını doldurdu. Özellikle gençler, söylenen şarkı ve türkülere eşlik ederek gönüllerinde eğlendi.