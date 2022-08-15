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Binlerce Kangallı konserde buluştu

15.Geleneksel Kangal Köpeği ve Kangal Türküsü Festivali renkli görüntülere sahne oldu, düzenlenen gece konserlerinde binlerce Kangallı bir araya geldi.

SİVAS 15.08.2022, 13:28 15.08.2022, 13:54
Binlerce Kangallı konserde buluştu

Bu yıl 15.ncisi gerçekleştirilen Kangal Köpeği ve Kangal Türküsü Festivali, Kangal Köpeği Güzellik yarışması kadar gece konserleriyle de ilgi odağı oldu. Selçuk Balcı, Cankat Erdoğan, Özcan Türe, Eda Doğanay ve Filiz Ağar’ın sahne aldığı konserlere yoğun izleyici katılımı gerçekleşti. Binlerce Kangallı konser alanını doldurdu. Özellikle gençler, söylenen şarkı ve türkülere eşlik ederek gönüllerinde eğlendi.

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