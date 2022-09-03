banner591

banner590

banner547

Son Dakika

Binlerce hektar otluk alan yandı

Sivas’ta 5 ilçede 20 farklı noktada çıkan yangınlarda binlerce hektar otluk alan yandı.

SİVAS 03.09.2022, 09:48
Binlerce hektar otluk alan yandı

Sivas’ta 5 ilçede 20 farklı noktada çıkan yangınlarda binlerce hektar otluk alan yandı.

Sivas’ta kavurucu sıcaklar otluk alanlarda yangınlara neden oldu. Geçtiğimiz günün öğle saatlerinden itibaren 5 ilçede 20 farklı noktada çıkan yangınlar, AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Jandarma ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalelere ile akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Havanın sıcak ve esintili oluşu nedeniyle otluk alanlarda kısa sürede yayılan yangınlar binlerce hektar alanda etkili oldu. Can kaybı ve ciddi maddi kayıplar yaşanmazken yanan alanlarda hayat süren canlı türleri önemli ölçüde zarar gördü.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Trabzonspor 5 10
4. Adana Demirspor 4 9
5. Konyaspor 4 8
6. Fenerbahçe 4 7
7. Başakşehir 3 7
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 4 5
8. Göztepe 4 5
9. Keçiörengücü 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Celta Vigo 4 7
7. Atletico Madrid 3 6
8. Osasuna 3 6
9. Real Sociedad 3 6
10. Mallorca 3 4
11. Almeria 3 4
12. Rayo Vallecano 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
24
parçalı bulutlu