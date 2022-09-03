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Binlerce hektar otluk alan yandı
Sivas’ta 5 ilçede 20 farklı noktada çıkan yangınlarda binlerce hektar otluk alan yandı.
SİVAS 03.09.2022, 09:48
Sivas’ta 5 ilçede 20 farklı noktada çıkan yangınlarda binlerce hektar otluk alan yandı.
Sivas’ta kavurucu sıcaklar otluk alanlarda yangınlara neden oldu. Geçtiğimiz günün öğle saatlerinden itibaren 5 ilçede 20 farklı noktada çıkan yangınlar, AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Jandarma ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalelere ile akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Havanın sıcak ve esintili oluşu nedeniyle otluk alanlarda kısa sürede yayılan yangınlar binlerce hektar alanda etkili oldu. Can kaybı ve ciddi maddi kayıplar yaşanmazken yanan alanlarda hayat süren canlı türleri önemli ölçüde zarar gördü.
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