Bin 275 depremzede öğrenci Sivas’ta ders başı yaptı

Depremzede ailelere kucak açan Sivas’ta bin 275 depremzede öğrencinin okul ihtiyaçlarını Sivas Belediyesi karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzatılan yarıyıl tatilinin ardından 71 ilde okullar açıldı. Sivas’ta da öğrenciler bugün tüm öğrenci ve öğretmenler ders başı yaptı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ile birlikte deprem bölgesinden ilimize nakil gelerek eğitim-öğretime başlayan öğrencileri ziyaret etti, çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderdi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi başladı. 123 bin 255 öğrencinin ders başı yaptığı Sivas’ta, Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu’nda program düzenlendi.

Programa; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile Şube Müdürleri katıldı.

Depremzede çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Bilgin, ilimize gelen öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade ederek çanta ve kırtasiye malzemelerini teslim etti.

Zor bir dönemden geçildiğini dile getiren Başkan Bilgin, “2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. dönemini farklı açtık. Deprem bölgesinden gelen öğrenci ve velilerle birlikte ülkemizi etkileyen felaket nedeniyle eğitim-öğretim dönemini gecikmeli olarak açmış bulunuyoruz. Depremin olduğu günden bugüne kadar sahada olan birisi olarak söylüyorum ki bu felaket asrın felaketidir. 11 ilimizi etkileyen deprem maalesef öğrencilerimizi de etkiledi. Devletimizin büyüklüğü, milletimizin kaynaşması ile bu sorunu da hep birlikte aşacağız. Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir ettiğimiz öğrencilerimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüzün planladığı okullarda eğitim ve öğretime başladı. Sivas’a yerleşen ailelerimizin çocukları da ikamet ettikleri mahallelerde okullarına başladı. Sivas halkı her zaman olduğu gibi zorda kalan vatandaşlarımızın yanındadır. Hiçbir eksiklik bırakmadan bu dönemi hep birlikte geçireceğiz. Öğrencilerimiz mevcut okullarında nasıl eğitim alıyorlarsa şundan emin olsunlar ki orada aldıkları eğitim ve öğretimin daha kalitelisini alacaklar. Devlet olarak, millet olarak bir ve beraberce zor günleri geride bırakacağız” ifadesini kullandı.

Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ise “20 Şubat tarihi itibariyle öğrencilerimiz yuvalarına, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştular. Bu süre içerisinde ilimizde misafir ettiğimiz depremden etkilenen ailelerimiz ve çocuklarımız var. Onlara psikososyal destek verilmesi, eğitimlerinin daha iyi olması anlamında hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün itibariyle de ders zilimiz çalmış oldu. Bundan sonraki süreçte çocuklarımız için bizlere çok büyük işler düşüyor. Çocuklarımızın daha iyi ortamda eğitim alması ve yaşanan olumsuzlukları, travmaları atlatması noktasında eğitimcilerimize, rehber öğretmenlerimize görevler düşüyor. Hepimiz el birliğiyle seferberlik içerisinde çocuklarımızın gelecek yıllar içerisinde eğitime devam etmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e ilk günden itibaren deprem bölgesinde verdiği emekler ve bugün de çocuklarımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sivas’ta 117 bin öğrencinin 1 aylık aranın ardından yeniden okulla buluştuğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, deprem dolayısıyla Sivas’a yerleşen öğrencilerin nakil işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek şuana kadar nakil başvurusunda bulunan bin 275 öğrencinin işlemlerinin tamamlandığını ve okula başlatıldığını söyledi.