Altınyayla Belediyesi ilçede eğitim gören bin 100 öğrenciye karne hediyesi olarak “Sevgi İçeren Mutluluk Getiren” ismi verilen hediye paketi dağıtıyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Belediye Başkanı Sinan Akbulut’un talimatıyla öğrencilere karne hediyesi olarak “Sevgi İçeren Mutluluk Getiren” isimli hediye paketlerinin dağıtımına başlandı. Hediye paketleri sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenerek eğitim öğretimden uzak kalan çocukların yüzünü güldürmek ve evde kaldıkları süre boyunca kaliteli vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla bin 100 öğrenciye karne hediyesi olarak ulaştırılacak. Belediye Başkanı Sinan Akbulut da okullarda başarı gösteren öğrencileri ziyaret ederek hediyelerini verdi. Başkan Akbulut yaptığı açıklamada, “Sevgi İçeren Mutluluk Getiren” hediyelerimizi çocuklarımızla buluşturmaya başladık. Sokağa çıkma kısıtlamasından olumsuz etkilenen ve karne heyecanını buruk yaşayan çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olmak bizler için en büyük mutluluktur. Bütün çocuklarımıza korona virüsten uzak sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyor, hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum” dedi.