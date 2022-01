Bilim ve teknoloji üniversitesi yıl içinde ilk lisans öğrencilerini alacak

Savunma alanındaki teknolojiler üzerinde ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) yıl içerisinde ilk lisans öğrencilerini alacak.

Sivas’ta 18 Mayıs 2018 tarihinde resmen kurulan ve Sivas’ın 2. Üniversitesi olan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Lisansüstü alanda eğitime başlamıştı. Savunma alanındaki teknolojiler üzerinde ihtisaslaşan üniversite 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini almaya hazırlanıyor.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın da katılmış olduğu Eğitim Komisyonu Toplantısında, SBTÜ’nün 2022 yılında lisans öğrencisi alması konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Rektör Kul, Haziran 2022 ayında SBTÜ’nün yeni binasına taşınacağını ve 2022 YKS sonuçlarına göre SBTÜ’nün lisans öğrencisi alarak lisans düzeyinde de eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlayacağını söyledi. SBTÜ’de İngilizce Hazırlık Sınıfı olacağını ve lisans programlarında yüzde 100 İngilizce eğitim verileceğini ifade eden Kul, her bir bölümde uygulanacak olan müfredat programlarının titizlikle hazırlandığını söyledi.

Rektör Kul “SBTÜ lisans programlarında müfredat programları sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretecek şekilde oluşturulmaktadır. 7+1 iş yerinde eğitim modeli uygulanacaktır. Uygulama, simülasyon ve yazılım destekli yeni nesil bir eğitim modelini hayata geçireceğiz. Yoğunlaştırılmış staj programlarımız olacak. İmzalamış olduğumuz iş birliği protokollerimiz kapsamında öğrencilerimize saha tecrübesi kazandıracağız. Eğitimle uygulamayı harmanlayan, analiz, tasarım ve üretim tecrübesine sahip, iş arayan değil sektörde aranan nitelikli ve donanımlı mühendisler yetiştireceğiz. Üniversitemizin kuruluşundan itibaren her türlü desteğini ve yakın ilgisini esirgemeyen Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

SBTÜ’nün, kuruluş tarihinden bugüne kadarki gelişim sürecini yakından takip ettiğini belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, Valilik olarak bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtip, “Tüm okulların olduğu gibi üniversitelerin de süsü öğrencilerdir. Açılan her okul, eğitim alanında yapılan her yatırım Ülkemizin çocuklarına ve gençlerine daha güzel bir gelecek hazırlamak amacına hizmet etmektedir. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de, kuruluş kararından itibaren fiziki mekan, teknik alt yapı ve personel gibi temel konularda hazırlıklarını yaparak Üniversiteyi öğrencilere hazır hale getirmek için çaba sarf etmektedir. Bu çabaları değerli buluyorum.” Şeklinde konuştu.