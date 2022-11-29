Bilgin’den öğrencilere en güzel hediye

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Özel İdare İlkokulu’nu ziyaret etti.

Okulda gerçekleştirilen bayrak törenine katılan Bilgin, öğrencilerle daha sonra okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Sınıfları da ziyaret eden Bilgin, öğrencilerle sohbet ederek iyi dersler temennisinde bulundu.

Çocuklara kitap hediye eden Başkan Bilgin; "Kitap okumak yeni dünyalara yelken açmak demektir. Okuyarak, araştırarak, sorgulayıp öğrenerek kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum" dedi.