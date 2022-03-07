Bilgin: “Eğitim camiamızın daima yanındayız”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile birlikte Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Bilgin ve Aslan, daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aslan, Başkan Bilgin’e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Bilgin ise "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve eğitim camiamızın daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Bilgin ve Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinledi. Daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Bilgin ve Aslan, öğrencilere; Sivas’ın manevi önderlerinden Şems-i Sivasî Hazretlerinin hayatını konu alan; Fatih Duman’ın kaleme aldığı "Lal" isimli romanı hediye etti.

Ziyarette, Şube Müdürü Mehmet Ar ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da hazır bulundu.