Bilekler kıyasıya güreşti

Sivas’ta 50 sporcunun katılımı ile “Okullar arası bilek güreşi müsabakası” düzenlendi. Müsabaka sonunda derece yapanlara madalya verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilek Güreşi İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta “Okullar Arası Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları” düzenlendi. 4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen bilek güreşi müsabakalarına 50 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Gençler kız-erkek kategorisinde yapılan müsabakalarda sporcular madalya kazanabilmek için ter döktü.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödül verildi. Sporculara madalyaları ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, Bilek Güreşi Antrenörü Mustafa Aydın, hakemler ve veliler takdim etti.