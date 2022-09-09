Belediyeyi çileden çıkardan tablo, haklarında yasal işlem yapılacak
Sivas Belediyesi tahrip edilen Millet Bahçesi lavabolarının fotoğraflarını paylaşarak şüpheliler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.
Sivas Belediyesi tahrip edilen Millet Bahçesi lavabolarının fotoğraflarını paylaşarak şüpheliler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.
Sivas Millet Bahçesinde yaşanan olay Belediyeyi âdeta çileden çıkardı. Vatandaşların ortak kullanım alanlarından biri olan lavaboların tahrip edilmesi sonrası belediye harekete geçti. ‘Vandal zihniyeti esefle kınıyoruz’ paylaşımı yapan belediye şahısların kısa sürede tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.
"Kamu malına zarar bu vandal zihniyeti esefle kınıyoruz"
Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Burası, şehrimizin en güzel yeşil alanlarından biri olan Sivas Millet Bahçesi’ndeki lavabolar. Ortak kullanım alanlarını tahrip eden, kamu malına zarar bu vandal zihniyeti esefle kınıyoruz. Bu şahıslar kısa sürede tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır.”
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