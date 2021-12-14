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Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kış döneminde vatandaşlara ve öğrencilere yapılacak olan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

SİVAS 14.12.2021, 13:00
Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kış döneminde vatandaşlara ve öğrencilere yapılacak olan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sivas Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneği ortaklığıyla, şartları taşıyan ve kriterlere uyan aile ve öğrencilere yardım yapacağını açıkladı. Başkan Bilgin, başvuruların bugün E-Devlet üzerinden başlatıldığını hatırlattı. Geliri 3 Bin 500 TL’yi aşmayan ailelere; Ocak, Şubat ve Mart aylarında aylık 300 lira olmak üzere toplamda 900 TL yakacak yardımı yapılacağını belirten Bilgin, öğrenciler için de en az 3 öğrencisi bulunan ailelere; Ocak, Şubat ve Mart aylarında aylık 300 lira olmak üzere toplamda 900 lira yardım yapılacağını duyurdu.

Yardımlar sürecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, pandemi sürecinde başlattıkları nakdi yardımın 2022 yılında da devam edeceğini söyleyerek, "Sivas Belediyesi olarak bugüne kadar il merkezimizde ikamet eden vatandaşlarımıza yaptıkları müracaat neticesinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, şartları taşıyan ve kriterlere uyan ailelere ayni yardımların yanında nakdi yardımlarımıza da devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, sosyal yardım işleri müdürlüğümüz ile Hayat Ağacı derneğimiz iş birliği ile ilimizde aylık ortalama bin 200 ailemize gıda yardımı, günlük ortalama 4 bin 800 adet ekmek yardımı, bin 580 aileye yakacak yardımı, 2 bin 457 aileye kıyafet yardımı ve 158 vatandaşımıza da otobüs bileti yardımı yapılmıştır. Pandemi sürecinde başlatmış olduğumuz proje ile ayni yardımları yanında nakdi yardım kararı da almıştık. Bu noktada belediye meclisimizin bize verdiği yetki ile 2021 yılında 2 defa olmak üzere hemşerilerimize nakdi destek de bulmuştuk. Geçen ay belediye meclisimizden almış olduğumuz kararla 2022 yılında da bu yardımı devam ettirme kararı aldık” diye konuştu.

Müracaatlar E-Devlet üzerinden olacak

Başkan Bilgin, vatandaşların belediyeye gelmeden tüm işlemlerinin dijital olarak yapılabileceğini belirterek, “Belediyemiz internet sitemiz üzerinden E-Devlet’le koordineli bir şekilde müracaatlar alacağız ki bu ilk uygulamadır. Bugüne kadar yapılan tüm müracaatlarda fiziki müracaat aldık, bundan sonra belediyemize yapılacak sosyal yardım müracaatlarının tamamını E-Devlet üzerinden, belediyemiz internet sitesi üzerinde bulunan sosyal yardım butonuna tıklayarak yapabilecek. Bu tip projeleri bu tip yardımlarda hemşerilerimizi yormamak hem de dijital çağın kazanımlarını hayata geçirmek adına belediyemiz bilgi işlem altyapısını güçlendirdik. İnşallah bundan sonra hem işlemlerin hızlı yürümesi hem de hemşerilerimizin belediyemize kadar yorulmadan ve bir yoğunluk oluşturmadan müracaatlarını gerçekleştirmek üzere e devletle entegrasyonu sağladık.” dedi.

Müracaatlar bugün itibariyle başlıyor

Başkan Bilgin başvuruların bugün başladığını ifade edip yapılacak yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi. “Yardımımızın kapsamı, Ocak ayında 300 TL, Şubat ayında 300 T,L Mart ayında 300 TL olmak üzere toplam 900 TL yakacak yardımında bulunarak. Bu zorlu kış şartlarında hemşerilerimizin yükünü bir nebze olarak almak istiyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibarıyla internet sitemiz üzerinden müracaatları başlatıyoruz. Bir haftalık süre sonunda müracaatlar tamamlanınca, Aralık ayı içerisinde değerlendirmeleri hızla yapıp, inşallah; Ocak Şubat ve Mart aylarında sonlarında da 300 TL olmak üzere toplam 900 TL yardımı hemşerilerimize ulaştırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun”

Öğrenciler de faydalanacak

Başkan Bilgin, son olarak öğrencilere için yapılacak olan yardımlardan da bahsederek, “Yine ikinci bir sosyal destek paketimizde gönül belediyeciliğimiz gereği, ilimize misafir olarak gelen ve öğrenci evlerinde kalan öğrencilerimize yönelik bir paket hazırladık. Biliyorsunuz Sivas bir üniversite şehri öğrenci evlerinde kalan öğrencilerimize de Sivas’ın misafirperverliğini göstermek ve genç ve öğrenci dostu bir belediye olarak onlara da yardımda bulunmak adına yine aynı kapsamda bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hanede en az 3 Öğrenci ikamet eden öğrenci evlerine, Sivas merkezde ikamet etmeleri şartıyla, örgün eğitime devam ediyor olmaları şartıyla ve öğrenci belgelerini ve ikamet belgelerini sisteme yüklemeleri şartı ile her bir öğrencilerimize de Ocak, Şubat ve Mart aylarında yine 300 TL yakacak yardımında bulunuyoruz. Eğer bir şehirde misafir isek o şehrin bize sahip çıkıyor olması, O şehrin öğrenciyi destekliyor olması, şehrimizin misafirperverliği açısından da çok çok önemli. Her iki projemizde hayırlı uğurlu olsun. ” şeklinde konuştu.

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