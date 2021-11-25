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Belediyeden örnek çalışma

Sivas Belediyesi örnek bir çalışma ile 70 öğretmen odasını yeniledi.

SİVAS 25.11.2021, 18:12
Belediyeden örnek çalışma

Sivas Belediyesi örnek bir çalışma ile 70 öğretmen odasını yeniledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin İl genelinde Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen eğitim yatırımlarının tanıtımı ve yenilenen 70 öğretmen odasının açılış töreni için eğitim camiasıyla bir araya geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Âlim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl protokolü, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları, öğretmenler, eğitim sendikası başkanları ve muhtarlar katıldı. Ardından kesilen kurdeleyle hizmetlerin açılışı yapıldı. Programda ayrıca Başkan Bilgin’in Selçuk Anadolu Lisesi’nden Edebiyat Öğretmeni olan Seyit Karataş, öğrencisi olan Bilgin’e okul diplomasını hediye etti.

“Eğitime yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır”

Vali Salih Ayhan, eğitim camiasına yönelik yapılan hizmetler için Başkan Bilgin ve ekibine teşekkür ederek, “Türkiye’de örnek bir projeyi de hayata geçirmiş olduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin huzur içinde bulunmasını önemsediğimizi bilmenizi istiyorum. Bu anlamda Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Sivas merkezde bulunan 70 okulumuzun öğretmenler odasını yenileyerek günümüz teknolojisine uygun olarak donattı. Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Onun içinde bizlerde eğitim camiasının her daim yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Öğretmenler odası, kurumsal kimliğin yeşerdiği, aidiyetin güçlendiği ve ekip ruhunun geliştiği özel alanlardır. Bu alanların en modern en nezih standartlara ulaşması adına yapılan çalışmaların eğitime doğrudan yapılan desteklerdir” dedi.

“70 okulumuzun öğretmenler odasını öğretmenlerimize yakışır şekilde düzenledik”

Başkan Bilgin, 70 okulumuzun öğretmenler odasını öğretmenlerimize yakışır şekilde düzenlediklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, fedakâr öğretmenlerimize ve dolayısıyla Milli Eğitim camiamıza büyük önem veriyoruz. Bu anlamda okullarımızda var ise eksik ve noksanları gidererek çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. İki buçuk yıllık görev süresi boyunca hep şunu söyledik. Sivas Belediyesi olarak şehrimizin her alanında, her noktasında olacağız, adeta şehrimizin kılcal damarı olarak her alanda hemşerilerimize hizmet etmek her alanda onları daha mutlu kılacak projeleri hayata geçirecek hizmetleri yapacağız dedik. Bu noktada eğitim olmazsa olmazımızdı. Eğitim camiamıza yapacağımız her hizmetin şehrimizin geleceğine yarınlarına yapılacak yatırımlar bilinciyle bu noktayı önemsedik ve ilk gün şunu söyledik. Sivas Belediyesi olarak eğitim camiasının emrindeyiz. Emrinde olmaya da devam edeceğiz. Çünkü siz fedakarlık içerisinde yarının Türkiye’si için büyük emek harcıyorsunuz. Yine bir öğretmenler odası ziyaretimizde eğitimcilerimizle yaptığımız istişare toplantısında öğretmenlerimize eğitim camiamıza ne katabiliriz dediğimizde öğretmenler odalarının yenilenme projesini bizlere sundular. Bizlerde İl Milli Eğitim müdürlüğümüzün belirlediği 70 okulumuzun öğretmenler odasını öğretmenlerimize yakışır şekilde düzenleyerek günümüz teknolojisine uygun tasarlayarak teslim ettik. Uzaktan eğitime ulaşamayan öğrencilerimize tablet desteği verme noktasında karar aldık ve hızlı bir şekilde 1 yıllık internet paketi yüklü olarak 4 bin adet tablet bilgisayarımızı öğrencilerimize ulaştırdık. Okullarımızın ihtiyaçlarını öğrenerek gerekli çalışmaları yaparak ihtiyaçlarını giderdik. Yine okullarımızın peyzaj düzenlemesinden asfalt serilmesine, boya badana tamirat ve tadilat işlerinden, spor sahalarına kadar elimizden gelen ne varsa yerine getirmeye düzenlemeye özen gösterdik. Yapılan tüm hizmetlerin şehrimize eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum katılım sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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