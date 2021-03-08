Belediyeden okullara 600 adet atık kutusu

Sivas Belediyesi ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kent merkezinde bulunan okullara 600 adet plastik, cam, kağıt ve atık pil kutusu yerleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ başlatılmıştı. Proje kapsamında Sivas Belediyesi de atık oluşumunun önlenmesi için yeni projeleri hayata geçiriyor. Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ortak çalışma neticesinde Sivas merkezde bulunan okullara 600 adet plastik, cam, kâğıt ve atık pil kutuları yerleştirdi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı Hale Harun Kütükde İlkokulunda İstiklal marşı törenine katılarak öğrencilerle birlikte plastik, cam, kâğıt ve atık pil kutularını yerleştirdi.

“Sıfır atık belgesi alan nadir belediyeyiz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı konuşmada, “Atık kâğıt, plastik, cam, kompozit, bitkisel yağ, pil, tekstil ürünleri, ayakkabı, araç lastiği, elektrikli ve elektronik eşyalar gibi birçok farklı alanda geri dönüşüm yaparak geleceğe ve ülke ekonomisine kazanç sağlıyoruz. Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ belgesi alan nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Bugün de milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte 600 adet geri dönüşüm kutusunu okullarımıza dağıtarak sizlerin desteğiyle bu projeye farkındalık oluşturduk. Kâğıt, plastik ve cam atıkları geri dönüşüm kutularına atarak hem ekonomiye katkı sağlayacaksınız hem de çevremizi koruyacaksınız ” dedi.

Programın ardından sınıfları tek tek ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.