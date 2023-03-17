‘BEKLE’ filmi için motor denildi

21 Nisan’da vizyona girmesi beklenen ‘Bekle’ filminin çekimleri Sivas’ta başladı.

Genç ve yetenekli oyuncuların şans bulduğu ve Türkiye’nin birçok yerinde gösterime girecek olan ‘BEKLE’ filminin çekimleri Sivas’ta başladı. Yönetmenliğini Kadir Ergin’in, Yapım Koordinatörlüğünü Fırat Şahin’in yaptığı, 2015 yılında yayınlanan Kafes filminin devamı niteliğinde olan ‘BEKLE’ filmi için harekete geçildi. Çekimlerine Sivas’ta başlanan filmde çok sayıda Sivaslı oyuncu yer alıyor. 21 Nisan’da vizyona girmesi beklenirken film, 2015’ yılında Ege Üniversitesi’nde çıkan olaylar esnasında bıçaklanarak öldürülen öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu konu alıyor.

Filmin yönetmeliğini yapan Kadir Ergin, “ Bu projeyi yapmak için Sivas’a geldik. Güzel insanlarla güzel bir ekip kurduk. Proje için emek veriyoruz. Ciddi hazırlıklar yaptık. Sivas gibi kültür mirası bir şehirde nereye dönsek bizim için hazine gibiydi. O yüzden hiç zorlanmadık açıkçası. Burada kültürel bir miras olduğu için baktığımız her yer sanat ve tarih kokuyor. İnşallah yakında sinemalara herkesi de bekliyoruz. Güzel bir projeye imza atıyoruz. Bugün motor dedik ve ilk kaydımıza sabah girdik. Yaklaşık 3 hafta sonra paydos veriyoruz. 21 Nisan’da da tüm Türkiye’de vizyondayız” dedi.